Росія арештувала акції української компанії закордоном

Війна за Промінвестбанк. Кремль мстить Києву у зарубіжних судах

Східно-Карибський верховний суд Британських Віргінських островів постановив заарештувати закордонне майно України на прохання російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («ВЭБ.рф»). Йдеться про акції української судноплавної компанії Fishing Company S.A., що належить Державному рибальському агентстві України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву пресслужби «ВЭБ.рф».

У Росії заявили, що організація «продовжить зусилля з пошуку і арешту майна України». За словами головного юриста «ВЭБ» Ігоря Краснова, «Київ таким чином може втратити весь свій рибопромисловий флот в Південно-Східній Азії і Західній Африці, який продадуть в рахунок погашення боргу».

Рішення суду стосується спору Києва та Москви щодо Промінвестбанку. У 2017 році Україна ввела санкції проти кредитних установ з російською участю і розпорядилася заарештувати акції дочірнього підприємства «ВЭБ».

У вересні 2018 року Апеляційний суд Києва заарештував акції українських «дочок» російських держбанків, включаючи Промінвестбанк, в рамках виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з РФ компенсацій за українські активи в Криму на користь команій, які були пов'язані із Ігорем Коломойським.

Однак в березні 2020 років Київ все одно продав акції Промінвестбанку; покупцем 99,77 відсотка паперів виступила компанія «Фортіфай». Продаж акцій здійснювалася на виконання рішення Арбітражного суду Гааги 2018 року, який присудив компенсацію компаніям українського мільярдера Ігоря Коломойського за втрату майна після приєднання Криму Росією.

У вересні 2019 року Печерський суд Києва за клопотанням Генпрокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку в столиці і ще 15 об'єктів, які належать банку.

Торги з примусового продажу Промінвестбанку мали відбутися ще 11 лютого. Стартова ціна лота була знижена вдвічі в порівнянні зі стартовою ціною на першому аукціоні - до 266,049 млн грн. Попередні два аукціони не відбулися, через відсутність покупців.

Однак у той самий день Окружний адмінсуд Києва заборонив продаж 99,77% акцій Промінвестбанку.

2 березня Стокгольмський арбітраж також заборонив продаж акцій Промінвестбанку - української «дочки» російського «ВЭБ».

У свою чергу Нацбанк не давав згоди на продаж Промінвестбанку та пригрозив, що може оштрафувати покупця та визнати банк неплатоспроможним.

У жовтні 2020 року стало відомо, що новими власниками компанії «Фортіфай», яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку, стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.