ТікТок більше не працюватиме в Росії

Компанія ТікТок відмовилася виконувати вимоги Роскомнагляду

Популярна соціальна мережа TikTok тимчасово призупиняє роботу в Росії через закон РФ про «фейки».

«У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі», – йдеться в повідомленні компанії.

«Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом», – додали в TikTok.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

Додамо, що незалежні російські ЗМІ через страх закриття припинили говорити про війну в Україні.

4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.