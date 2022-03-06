  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    ТікТок більше не працюватиме в Росії

    ТікТок більше не працюватиме в Росії
    фото з відкритих джерел

    Компанія ТікТок відмовилася виконувати вимоги Роскомнагляду

    Популярна соціальна мережа TikTok тимчасово призупиняє роботу в Росії через закон РФ про «фейки».

    «У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі», – йдеться в повідомленні компанії.

    «Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом», – додали в TikTok.

    Додамо, що незалежні російські ЗМІ через страх закриття припинили говорити про війну в Україні.

    4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

    Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

    Теги: Росія інтернет технології права громадян Facebook соціальні мережі TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ТікТок більше не працюватиме в Росії