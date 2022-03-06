  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    На Донеччині окупанти розстріляли авто з пораненими українськими військовими

    Воєнні злочини російських військ фіксуються&nbsp;з метою притягнення усіх винних до відповідальності - На Донеччині окупанти розстріляли авто з пораненими українськими військовими
    Воєнні злочини російських військ фіксуються з метою притягнення усіх винних до відповідальності

    Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством

    На Донеччині окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка – Хлібодарівка. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще одного українського солдата поранено.

    Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілу збройними силами РФ екіпажу санітарних автомобілів за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Спецпрокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів з метою притягнення усіх винних до відповідальності.

    Як повідомлялося, під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь у Київській області від куль ворога загинули восьмеро людей.

    За попередніми даними російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

    Зранку 6 березня журналісти повідомили, що під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних. Вогонь, імовірно, вівся з мінометів.

    Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

    Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

    Читайте також:
    Теги: Росія прокуратура війна Офіс Генерального прокурора вбивство Донеччина розслідування #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині окупанти розстріляли авто з пораненими українськими військовими