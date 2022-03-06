На Донеччині окупанти розстріляли авто з пораненими українськими військовими

Воєнні злочини російських військ фіксуються з метою притягнення усіх винних до відповідальності

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством

На Донеччині окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка – Хлібодарівка. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще одного українського солдата поранено.

Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілу збройними силами РФ екіпажу санітарних автомобілів за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Спецпрокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів з метою притягнення усіх винних до відповідальності.

Як повідомлялося, під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь у Київській області від куль ворога загинули восьмеро людей.

За попередніми даними російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

Зранку 6 березня журналісти повідомили, що під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних. Вогонь, імовірно, вівся з мінометів.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

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