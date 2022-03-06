Збройні сили знищили підрозділи росіян, які вміють працювати «точково» – СБУ

Тепер російські війська можуть просто знищувати міста й у такий спосіб «зачищати» територію, адже іншого вони просто не вміють

Під час нової хвилі широкомасштабного наступу Росія може знищувати міста й таким чином «зачищати» територію, як це було у Чечні та Сирії. У ворога просто немає підрозділів, які уміють точково працювати, бо їх знищили Збройні сили України. Про це заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун в ефірі телемарафону.

Повністю перекидати свої сили спеціальних операцій окупанти точно не будуть, тому що їх треба ще залишити.

«У них (російських військових – ред.) немає підрозділів, які можуть точково працювати. Вони зайшли у перших хвилях і фактично були знищені українськими військами», – розповів генерал-майор.

За словами Ягуна, зараз окупанти активно формують сили з членів ПВК «Вагнер», штаб якої розгорнули у Ростові-на-Дону.

«Тобто їм терміново потрібні мотивовані штурмові підрозділи, а це першочергово якісь найманці, які можуть за гроші щось робити», – зазначив генерал-майор.

Ягун також припустив, що тепер російські війська можуть просто знищувати міста й у такий спосіб «зачищати» територію, адже іншого вони просто не вміють.

Також Міноборони має інформацію, що росіяни калічать себе, щоб не йти на війну з Україною.

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