Саміт НАТО – перший крок до справжнього об’єднання Заходу для протидії режиму Путіна

НАТО ще раз продемонструвало, що воно здатне вчасно адаптуватися до мінливих загроз безпеки

Російське вторгнення в Україну стала поштовхом для грандіозного відродження НАТО

Головними підсумками першого дня саміту НАТО в Мадриді стало те, що він може стати першим кроком до справжнього об’єднання колективного Заходу для того, щоб протидіяти загрозі режиму Путіна всьому цивілізованому світу. Війна Росії в Україні змусила держави Північноатлантичного альянсу іншими очима подивитися на шовіністичний імперіалізм, –основоположну доктрину Кремля, замінивши міжнародні відносини правом сильного, коли мова йде про країни, які Москві видаються слабшими за неї.

Трагедія російського вторгнення в Україну стала поштовхом для грандіозного відродження НАТО. Держави, які входять до нього, нарешті усвідомили, що усі попередження Сполучених Штатів щодо необхідності нарощувати оборонні ресурси альянсу, виявилися абсолютно правильними і своєчасними.

Можна сподіватися, що після червневого Мадридського саміту НАТО країни, котрі входять до нього, реінвестують в науку, перезапустять військове виробництво, створять великий запас високоякісної зброї та визнають п’яту колону вдома в Європі – лівих популістів і представників право радикального політичного спектру – небезпечними ворогами свободи.

НАТО ще раз продемонструвало, що воно здатне вчасно адаптуватися до мінливих загроз безпеки, які постійно змінюються для альянсу. Можна сподіватися, що незабаром у Західній частині Тихого океану з’явиться дочірня організація, яка зможе належним чином подолати загрозу, яку представляє собою Китай.

А до оборонного пакту AUKUS, куди вже входять Сполучені Штати, Велика Британія і Австралія, приєднаються Франція, Японія і Південна Корея. Адже присутність Франції широко охоплює райони Тихого океану.

Без сумніву, вторгнення Росії в Україну та всеосяжний режим санкцій, запроваджений Заходом, стали сейсмічними подіями, які мають глибокі наслідки як для Росії, так і для решти Європи. Але очевидно, що США не дадуть Москві використати війну в Україні для зміни глобального світового порядку, де Кремль бачить Російську Федерацію і Китай домінуючими силами, які разом здатні відсунути Америку на задній план і заберуть у неї «контрольний пакет» вирішення стратегічних геополітичних питань.

Можна сказати, що російсько-українська війна змістила оборонні акценти в Європі. Велика Британія знову з’явилася тут у ролі європейського лідера, а політичний тандем Німеччина-Франція не має вже домінуючих позицій в політичному житті Європейського континенту.

Протягом двох наступних днів на саміті НАТО планується підписати ключові рішення, зокрема нову Стратегічну концепцію, розглянути питання посилення стримування й оборони НАТО та збільшення підтримки України.

У розмові з журналістами напередодні саміту генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що НАТО посилить свої бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад. Глави держав і урядів союзників також схвалять плани збільшення сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу до понад 300 тисяч військовослужбовців.

І дуже важливо, що в Мадриді країни-члени альянсу також затвердять нову Стратегічну концепцію, в якій будуть визначені пріоритети та підходи Альянсу на наступне десятиліття. Очікується, що в документі буде прописано, що члени Альянсу визначають Росію як найбільш значущу і пряму загрозу безпеці НАТО, в той же час вперше розглядаючи Китай і виклики, які Китайська Народна Республіка ставить перед безпекою, інтересами та цінностями альянсу.

На саміті НАТО також буде прийнято рішення щодо більш комплексного пакету допомоги для України. Дивлячись у майбутнє, лідери приймуть рішення про запуск Інноваційного фонду вартістю в один мільярд євро для інвестування в новітні технології. Знаменно, що до саміту приєднаються лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї, Грузії, а також президент України Володимир Зеленський через відеозв’язок.

Втім, певне розчарування навіює той факт, що на Мадридському саміті НАТО, після злодіянь російської воєнщини в Україні, не буде підняте і розглянуте питання про визнання Путіна терористом номер один в світі, як це було колись з Осамою бен Ладеном, а Росію поки що не планується зарахувати до категорії терористичних держав.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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