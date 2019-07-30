Росія направила ноту через арешт танкера Neyma



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24 липня у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «Nika Spirit», який ідентифіковано як танкер «Neyma», що був використаний для перекриття Керченської протоки

За словами прес-аташе дипломатичної місії Дениса Голенка, Росію поки не повідомили про арешт танкера

Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з вимогою прояснити ситуацію навколо арешту російського танкера Neyma.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами прес-аташе дипломатичної місії Дениса Голенка, Росію поки не повідомили про арешт танкера.

«Поки не повідомляли (про арешт - ред.). Генеральне консульство в Одесі направило в МЗС ноту з проханням прояснити ситуацію. Відповіді до теперішнього часу не було», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час обшуку 25 липня в порту Ізмаїл російського танкера Neyma і наклав на судно арешт.

25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.