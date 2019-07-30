Суд арештував затриманий СБУ російський танкер Neyma



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25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що накладено арешт на танкер Neyma разом з вилученими під час обшуку документами

Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час обшуку 25 липня в порту Ізмаїл російського танкера Neyma і наклав на судно арешт.

Про це 30 липня повідомив у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Українським судом перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення 25.07.2019 обшуку російського танкеру Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами», - написав Матіос.

Він додав, що російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ.

«Пояснюю – судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон. Відповідно до норм діючих міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено. Ми це зробили законно», - підкреслив Матіос.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко не розуміє, чому СБУ відпустила екіпаж російського танкера Neyma.