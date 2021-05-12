Росія оголосила персоною нон грата військового аташе румунського посольства

Росія відповіла дзеркально на рішення Бухареста вислати з Румунії російського дипломата

Росія відповіла дзеркально на рішення Бухареста вислати з Румунії російського дипломата

Румунський дипломат має покинути територію РФ протягом 72 годин

Росія вислала румунського дипломата у відповідь на «невиправдане рішення» румунської сторони щодо оголошення персоною нон грата військового аташе посольства Росії в Бухаресті 26 квітня, передає «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

«11 травня посол Румунії Крістіан Істрате був запрошений до Міністерства закордонних справ Росії, де йому була вручена нота міністерства, згідно з якою капітан Г. Ілієску, заступник оборонного аташе посольства Румунії, оголошується персоною нон грата», – йдеться в заяві російського Міністерства закордонних справ РФ.

Згідно з документом, румунський чиновник повинен залишити територію Російської Федерації протягом 72 годин.

У Міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили цей факт.

Міністерство закордонних справ Румунії нагадало, що рішення румунської влади щодо російського дипломата стосувалося діяльності військового аташе Олексія Гришаєва, яка суперечила положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня країни-учасниці «Бухарестської дев'ятки» засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації.