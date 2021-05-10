«Бухарестська дев'ятка» засудила російську агресію проти України

Агресивні дії Росії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці, відзначили члени «Бухарестської дев'ятки»

Країни-учасниці «Бухарестської дев'ятки» (B9) засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації.

Про це йдеться в резолюції за підсумками саміту «Бухарестської дев'ятки», пише Euractiv.

«Агресивні дії Росії і збільшення військової присутності в безпосередній близькості від НАТО, включаючи недавню ескалацію в Чорному морі, біля кордонів з Україною і незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам, заснованим на міжнародному порядку», – зазначається у резолюції.

Також країни B9 засудили «акти саботажу з боку Росії» на території НАТО, про що «свідчать вибухи 2014 року на складі боєприпасів в Чехії».

Зазначимо, президент Румунії Клаус Йоханіс заявив на саміті, що через загрозливі дії Російської Федерації, які є причиною дестабілізації у регіоні, США мають збільшити військову присутність у країнах НАТО східного флангу, в тому числі у Румунії.

Нагадаємо, що Бухарестський формат (B9) – це платформа, яку ініціювали президент Румунії Клаус Йоханіс та президент Республіки Польща Анджей Дуда. В ній беруть участь країни-члени НАТО Східного флангу Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Перший саміт B9 відбувся в Бухаресті в листопаді 2015 р. Подальші саміти відбулись у Варшаві (8 червня 2018 р.) та Кошице (28 лютого 2019 р.).

Як повідомлялося раніше, нинішня зустріч відбулася під головуванням президента Румунії Клауса Йоханіса та президента Польщі Анджея Дуди, візит якого став першим візитом на найвищому рівні у Румунію після послаблення карантинних обмежень.

До слова, черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав надати на ньому Україні план дій щодо членства.