Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла

Внаслідок теракту в школі загинули дев'ять осіб

Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23.Про це повідомила віцепрем'єрка Татарстану Лейла Фазлєєва на брифінгу в Казані в середу, інформує «Інтерфакс».

«Нині в лікувальних закладах республіки перебувають 23 людини: 20 дітей і троє дорослих. На ранок стан у всіх стабільний», – сказала Фазлєєва.

Нагадаємо, 11 травня в Казані відрахований у квітні з коледжу 19-річний студент Ільназ Галявієв влаштував вибух і стрілянину в школі №175, де він раніше навчався. Загинули дев'ять осіб, зокрема семеро дітей, а також вчителька і співробітниця школи. Галявієв був затриманий поліцейськими. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство). Розслідуванням займається центральний апарат СКР. 12 травня у Татарстані оголошено днем жалоби.

Раніше повідомлялося, що 18 постраждалих дітей перебувають у дитячій республіканській лікарні в Казані, шестеро з них у важкому, двоє – у вкрай важкому стані, вісім дітей зазнали кульових поранень. Ще троє дорослих з вогнепальними пораненнями перебувають в інших лікарнях Казані.