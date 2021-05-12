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    Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла

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    12 травня у Татарстані оголошено днем жалоби - Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла

    12 травня у Татарстані оголошено днем жалоби

    Фото: pdmnews

    Внаслідок теракту в школі загинули дев'ять осіб

    Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23.Про це повідомила віцепрем'єрка Татарстану Лейла Фазлєєва на брифінгу в Казані в середу, інформує «Інтерфакс».

    «Нині в лікувальних закладах республіки перебувають 23 людини: 20 дітей і троє дорослих. На ранок стан у всіх стабільний», – сказала Фазлєєва.

    Нагадаємо, 11 травня в Казані відрахований у квітні з коледжу 19-річний студент Ільназ Галявієв влаштував вибух і стрілянину в школі №175, де він раніше навчався. Загинули дев'ять осіб, зокрема семеро дітей, а також вчителька і співробітниця школи. Галявієв був затриманий поліцейськими. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство). Розслідуванням займається центральний апарат СКР. 12 травня у Татарстані оголошено днем жалоби.

    Раніше повідомлялося, що 18 постраждалих дітей перебувають у дитячій республіканській лікарні в Казані, шестеро з них у важкому, двоє – у вкрай важкому стані, вісім дітей зазнали кульових поранень. Ще троє дорослих з вогнепальними пораненнями перебувають в інших лікарнях Казані.

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    Теги: вибух Росія теракт школа вбивство стрілянина
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