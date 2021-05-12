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    У Кремлі відхрестилися від Медведчука. Путін не збирається надавати йому притулок

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    Віктору&nbsp;Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами - У Кремлі відхрестилися від Медведчука. Путін не збирається надавати йому притулок
    Віктору Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами
    Фото з відкритих джерел

    «Росія не збирається втручатися в ситуацію з Медведчуком, це внутрішня справа України», – Пєсков

    У Кремлі прокоментували оголошення підозри в зраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Прессекретар президента РФ назвав цю ситуацію внутрішньою справою України й заявив, що Москва втручатися не збирається. Про це з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова повідомляє «РИА Новости».

    «Росія не збирається втручатися в ситуацію з Медведчуком, це внутрішня справа України», – заявив Пєсков.

    За його словами, політик не звертався до Росії за притулком або допомогою, і Москва «навряд чи може її надати».

    «Політичні мотиви переслідування Медведчука в Україні були б неприпустимі з погляду духу й букви демократії, але Росія не збирається втручатися», – сказав Пєсков.

    Також він додав, що в Москві хотіли б переконатися, що ситуація з Медведчуком в Україні – «це не компанійщина, за якою стоїть бажання позбутися від конкурента».

    «Кремль прокоментував підозру Медведчука й дав зрозуміти, що шантажувати цією ситуацією себе не дасть. І взагалі в цю історію втягуватися не буде», – коментує ситуацію Telegram-канал «Політика Країни».

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

    Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

    Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

    Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. У вівторок його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».

    Теги: Росія Віктор Медведчук Путін
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