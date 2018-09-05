Росія озброює бойовиків зброєю, захопленою в українських військових частинах в Криму - Князєв



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За словами Князєва, поліція встановила понад 60 фактів вилучення у бойовиків зброї з території окупованого півострова

Національна поліція зафіксувала кілька десятків фактів порушення Російською Федерацією законів та звичаїв війни, що виразилися у постачанні членам незаконних збройних формувань на Донбасі зброї, захопленої в тимчасово окупованому Криму. Про це 5 вересня заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, Князєв зауважив, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополь визнана тимчасово окупованою. Постановами Верховної Ради України Російська Федерація визнана країною-агресором.

Крім того, у грудні 2016 року на своєму засіданні Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла рішення про визнання Російської Федерації окупантом. Водночас Генасамблея ООН засудила порушення прав людини та «незаконне встановлення Російською Федерацією законів, юрисдикції і управління» в Криму.

За словами Князєва, Женевська конвенція 1949 року про захист цивільного населення під час війни та додатковий протокол 1977 року до неї прямо передбачають обов'язки держави-окупанта, яка окупувала частину території іншої держави. Згідно з міжнародно-правовими документами, на державу, яка незаконно анексувала територію іншої країни, покладаються обов'язки пов'язані з підтриманням правопорядку на цій окупованій території.

Попри це, заявив Князєв, Російська Федерація не забезпечила збереження вогнепальної стрілецької зброї та бойових припасів на територіях захоплених військових об’єктів України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Навіть навпаки - розпочалося переміщення зброї, захопленої на території 14 військових частин та одного військового вишу, - до окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У подальшому ця зброя надходила до незаконних збройних формувань, які діють на Донбасі, для ведення агресивної війни проти України.

«Після 2014 року, коли російська окупаційна влада захопила Крим, вогнепальна зброя з понад десяти військових частин, яка до 2014 року належала Збройним Силам України, а потім була захоплена під час анексії - використовувалася на території проведення антитерористичної операції», - наголосив Князєв.

Він зазначив, що поліція встановила понад 60 фактів вилучення у бойовиків зброї з території окупованого півострова Крим. На момент анексії ця зброя знаходилася у військових частинах ЗСУ на території Севастополя, Феодосії, Сімферополя.

«Вказані факти свідчать, що саме Російська Федерація озброює сепаратистів на сході нашої країни, які щоденно убивають мирних громадян та українських військових», - підкреслив глава Нацполіції.

Він повідомив про вилучення на території Донецької та Луганської областей 51 автомата, 15 пістолетів, двох гранатометів та одного карабіна.

За цим фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція розпочала кримінальне провадження відносно Російської Федерації за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також за віддання наказу про вчинення таких дій, поєднаним з умисним вбивством.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, необхідні для збору доказової бази. Крім того, поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів, пов’язаних з порушення законів та звичаїв війни.