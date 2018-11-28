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    Україна може заборонити в’їзд окремим категоріям росіян під час воєнного стану

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    Україна може заборонити в’їзд окремим категоріям росіян під час воєнного стану

    Порошенко наголосив, що остаточне рішення про заборону буде ухвалене 28 листопада

    Президент Петро Порошенко заявив, що Україна можете заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

    Про це глава держави повідомив в інтерв’ю каналу CNN.

    За його словами, з такою пропозицією виступили очільники Генштабу та Прикордонслужби.

    Порошенко наголосив, що остаточне рішення буде ухвалене 28 листопада.

    «Ви дізнаєтеся завтра, які конкретно умови в’їзду будуть для окремих категорій росіян», — сказав президент.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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