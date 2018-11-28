Україна може заборонити в’їзд окремим категоріям росіян під час воєнного стану
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Порошенко наголосив, що остаточне рішення про заборону буде ухвалене 28 листопада
Про це глава держави повідомив в інтерв’ю каналу CNN.
За його словами, з такою пропозицією виступили очільники Генштабу та Прикордонслужби.
Порошенко наголосив, що остаточне рішення буде ухвалене 28 листопада.
«Ви дізнаєтеся завтра, які конкретно умови в’їзду будуть для окремих категорій росіян», — сказав президент.
JUST IN: Ukraine is considering limiting the ability of Russians to enter Ukraine during the period of martial law, President @poroshenko tells me. He says that a final decision will likely be made tomorrow. pic.twitter.com/qYgej2Tuq1— Christiane Amanpour (@camanpour) 27 листопада 2018 р.
Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.
Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.