«Доказ ескалації». МЗС відреагував на відкриття осередку російської партії на Донбасі

Вперше за сім років окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво у Донецьку і Луганську

Останнім часом в Росії ведуться дискусії про організацію на окупованому Донбасі виборів в Держдуму РФ

Міністерство закордонних справ України відреагувало на відкриття в окупованих російськими бойовиками Донецьку і Луганську представництва партії «Справедлива Росія – За правду». Такі дії МЗС розглядає як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО. Про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко.

«Російська влада продовжує відкрито нехтувати мінськими домовленостями і здійснювати кроки для затягування поки непідконтрольних Україні районів Донбасу у своє політичне, економічне і електоральне поле», – заявив він.

У МЗС зазначили, що після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії побачили можливість отримання політичних дивідендів.

«Задекларована мета представницького центру «Справедливої Росії» сприяти реалізації виборчих прав громадян Росії - жителів тимчасово окупованих територій – грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що останнім часом в Росії ведуться дискусії про організацію в ОРДЛО виборів в Держдуму РФ.

«Україна вже заявляла, що не визнає легітимність таких голосувань. РФ повинна нарешті почати виконувати взяті на себе зобов'язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права», – пояснили в МЗС.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що вперше за сім років окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво на цих територіях.

Зазначимо, що напередодні Британія офіційно назвала Росію загрозою європейській безпеці.

Також нагадаємо, 22 березня Болгарія оголосила персонами нон грата і вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Співробітникам посольства на виїзд із країни дали 72 години. Двоє службовців військової розвідки за шпигунство на користь Кремля були затримані в Софії 19 березня під час спецоперації. Всього у справі шестеро підозрюваних.

Тим часом за даними Офісу омбудсмена, кількість українських полонених в окупованих Криму та Донбасі зростає.