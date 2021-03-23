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    Скандал у Страсбурзі: водій російського дипломата крав велосипеди

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    На крадіжках велосипедів упіймали водія російського дипломата - Скандал у Страсбурзі: водій російського дипломата крав велосипеди

    На крадіжках велосипедів упіймали водія російського дипломата

    Фото: kurs.com.ua

    Чоловік продав велосипедів, переважно електричних, сукупною вартістю близько 100 тисяч євро

    У Страсбурзі (Франція) водій російського дипломата викрав і перепродав велосипедів на загальну суму понад 100 тисяч євро.

    Однією з жертв злодія став перший заступник мера міста Ален Фонтанельо. У нього викрали електричний велосипед, припаркований на вулиці біля французького представництва Ради Європи, пише France Bleu.

    Інцидент стався в лютому, після чого правоохоронці почали розслідування.

    Через кілька днів після зникнення Фонтанельо виявив свій транспортний засіб у рекламі на одному із сайтів оголошень. Велосипед там продавали за півціни.

    Поліцейські домовилися з продавцем про зустріч, яку призначили перед входом до консульства РФ. Туди приїхав 40-річний громадянин РФ, який працював водієм дипломата. Підозрюваний був затриманий.

    Незабаром копи з'ясували, що цей випадок – не єдиний. Чоловік нібито продав велосипедів, переважно електричних, на 100 тисяч євро.

    Після пред'явлення звинувачень чоловік повернувся в Росію, як запевняють у дипустанові – через проблеми зі здоров'ям. Російське консульство ситуацію коментувати відмовляється.

    Нагадаємо, 22 березня Болгарія оголосила персонами нон грата і вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Співробітникам посольства на виїзд із країни давали 72 години.

    Двоє службовців військової розвідки за шпигунство на користь Кремля були затримані в Софії 19 березня під час спецоперації. Всього у справі шестеро підозрюваних.

    Теги: Росія дипломатія Франція водій скандал розслідування велосипед
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