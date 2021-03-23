Скандал у Страсбурзі: водій російського дипломата крав велосипеди

Чоловік продав велосипедів, переважно електричних, сукупною вартістю близько 100 тисяч євро

У Страсбурзі (Франція) водій російського дипломата викрав і перепродав велосипедів на загальну суму понад 100 тисяч євро.

Однією з жертв злодія став перший заступник мера міста Ален Фонтанельо. У нього викрали електричний велосипед, припаркований на вулиці біля французького представництва Ради Європи, пише France Bleu.

Інцидент стався в лютому, після чого правоохоронці почали розслідування.

Через кілька днів після зникнення Фонтанельо виявив свій транспортний засіб у рекламі на одному із сайтів оголошень. Велосипед там продавали за півціни.

Поліцейські домовилися з продавцем про зустріч, яку призначили перед входом до консульства РФ. Туди приїхав 40-річний громадянин РФ, який працював водієм дипломата. Підозрюваний був затриманий.

Незабаром копи з'ясували, що цей випадок – не єдиний. Чоловік нібито продав велосипедів, переважно електричних, на 100 тисяч євро.

Після пред'явлення звинувачень чоловік повернувся в Росію, як запевняють у дипустанові – через проблеми зі здоров'ям. Російське консульство ситуацію коментувати відмовляється.

Нагадаємо, 22 березня Болгарія оголосила персонами нон грата і вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Співробітникам посольства на виїзд із країни давали 72 години.

Двоє службовців військової розвідки за шпигунство на користь Кремля були затримані в Софії 19 березня під час спецоперації. Всього у справі шестеро підозрюваних.