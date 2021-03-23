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    У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, є загиблі

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    ЗМІ заявляють, що&nbsp;ядерних боєголовок на борту літака не було - У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, є загиблі
    ЗМІ заявляють, що ядерних боєголовок на борту літака не було
    Фото з російських ЗМІ

    Троє льотчиків Ту-22М загинули під Калугою

    Сьогодні у Росії на аеродромі Шайковка під Калугою сталась аварія далекого бомбардувальника Ту-22М. Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про смерть трьох льотчиків.

    Зокрема, за даними НТВ, у них «позаштатно спрацювали катапульти». Як повідомляють представники екстрених служб РФ, жертв серед місцевих жителів немає.

    Російський Інтерфакс додає, що ядерних боєголовок на борту не було.

    Бомбардувальник Ту-22М – це радянський дальній ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Носій ядерної зброї. Бомбардувальник стоїть на озброєнні російських військових експлуатації з 1974 року. Він призначений для ураження надзвуковими керованими ракетами морських і наземних цілей.

    Торік у жовтні у Росії розбився бомбардувальник Су-34.

    Нещодавно у березні у Казахстані розбився літак. Чотири людини, які перебували на борту загинули, а двоє отримали важкі травми.

    Перед цим у Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули.

    Також у Китаї літак впав на житлові будинки.

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    Теги: Росія авіакатастрофа літак смерть військові військова техніка аварія
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