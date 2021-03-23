У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, є загиблі

ЗМІ заявляють, що ядерних боєголовок на борту літака не було

Троє льотчиків Ту-22М загинули під Калугою

Сьогодні у Росії на аеродромі Шайковка під Калугою сталась аварія далекого бомбардувальника Ту-22М. Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про смерть трьох льотчиків.

Зокрема, за даними НТВ, у них «позаштатно спрацювали катапульти». Як повідомляють представники екстрених служб РФ, жертв серед місцевих жителів немає.

Російський Інтерфакс додає, що ядерних боєголовок на борту не було.

Бомбардувальник Ту-22М – це радянський дальній ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Носій ядерної зброї. Бомбардувальник стоїть на озброєнні російських військових експлуатації з 1974 року. Він призначений для ураження надзвуковими керованими ракетами морських і наземних цілей.

Торік у жовтні у Росії розбився бомбардувальник Су-34.

Нещодавно у березні у Казахстані розбився літак. Чотири людини, які перебували на борту загинули, а двоє отримали важкі травми.

Перед цим у Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули.

Також у Китаї літак впав на житлові будинки.