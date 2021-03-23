Лавров заявив про розрив відносин між Росією та ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про відсутність у Росії відносин з Євросоюзом. Він заявив, що ЄС зруйнував всі механізми та інфраструктуру своїми односторонніми кроками. Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.

Лаваров, вочевидь, мав на увазі введення європейських санкцій проти Росії за порушення прав людини.

За його словами, «РФ завжди була за просування відносин з ЄС зі всіма азимутами».

«Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери - окремі європейські країни», - поскаржився Лавров.

Він заявив, що вся інфраструктура цих відносин «знищена односторонніми рішеннями Брюсселя».

За словами Лаврова, «США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила».

Днем раніше в Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

В Офіційному журналі ЄС опубліковані імена чиновників, які потрапили під санкції Європейського союзу за порушення прав людини. Так, під обмеження потрапили китайські чиновники, причетні до геноциду уйгурів, а також чеченські – через переслідування представників ЛГБТ.

Також Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

Санкції продовжені на пів року. Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник.



