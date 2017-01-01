Росія порушила кримінальну справу проти екс-міністра оборони України

У повідомленні йдеться, що Гриценко закликав підривати автівки в Москві і Таганрозі

Слідчий комітет Росії порушив справу проти екс-міністра оборони України (2006-2007 рр.) Анатолія Гриценка за «заклики до терористичної діяльності» в Росії. Про це повідомляє прес-служба СК РФ. «Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно Анатолія Гриценка за ознаками злочину, передбаченого ч.2



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Анатолій Гриценко

У повідомленні йдеться, що Гриценко закликав підривати автівки в Москві і Таганрозі

Слідчий комітет Росії порушив справу проти екс-міністра оборони України (2006-2007 рр.) Анатолія Гриценка за «заклики до терористичної діяльності» в Росії. Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

«Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно Анатолія Гриценка за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)», - сказано в повідомленні.

У Слідкомі РФ заявили, що 2 липня 2017 року Анатолій Гриценко в телевізійному ефірі каналу «112 Україна» в програмі «Тиждень» нібито публічно виступив із закликом до підриву автомобілів в Москві і Таганрозі.

«Слідчі Головного слідчого управління СК Росії прийшли до висновку, що підтверджується і висновком лінгвістичної експертизи цього відеозапису, що в словах Гриценка є заклики до здійснення терористичної діяльності», - повідомили в СК РФ.