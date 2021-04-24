Росія поскаржилася, що YouTube маркує її пропаганду як порнографію

Роскомнагляд звинувачує популярний відеохостинг у цензурі телевізійних каналів

Федеральна служба Росії з нагляду за суспільними комунікаціями (Роскомнагляд) звинуватила відеохостинг YouTube у блокуванні та цензуруванні відео федеральних телеканалів під приводом невідповідності вікової категорії. Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на заяву пресслужби регулятора.

«Фільми, які транслювалися на російських федеральних каналах і не містять вікових обмежень, на думку адміністрації YouTube, можуть бути доступними тільки повнолітнім глядачам. Багато роликів транслюються після авторизації на відеохостингу або додаткової згоди на перегляд контенту для дорослих», – йдеться у заяві регулятора.

Росія стверджує, що сервіс блокує відео, які «доносять до глядачів відмінну від прийнятої на Заході позицію».

«Ролики, які розповідають правду про історичний вклад Росії у перемогу над фашизмом, трагічні події в Беслані, блокуються під вигаданим приводом», – вважає Роскомнагляд.

Регулятор пригадав нещодавнє блокування ролику з Путіним. «Випадковою помилкою пояснив YouTube блокування звернення президента Росії на офіційному акаунті НТВ», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, у суботу сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK. Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака більше недоступні для перегляду у YouTube на території України. Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко назвав блокування сервісом YouTube трансляцій каналів кроком, що наближає світ до розуміння дій Україні у сфері боротьби з російською пропагандою.