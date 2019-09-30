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    У Норвегії повідомили про російський спецназ на своїй території

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    У Норвегії повідомили про російський спецназ на своїй території
    Фото: mil.ru

    Спеціалізоване на питаннях оборони і безпеки Скандинавії видання AldriMer стверджує, що російські солдати розвідували місцевість і вивчали важливі об’єкти інфраструктури

    Бійці російського спецназу були виявлені на території архіпелагу Шпіцберген, а також на материковій частині Норвегії, стверджує спеціалізоване на питаннях оборони і безпеки Скандинавії видання AldriMer, пише УНН.

    Посилаючись на чотири джерела в розвідувальних службах Норвегії та її союзників по НАТО, воно вказує, що російські солдати розвідували місцевість і вивчали важливі об’єкти інфраструктури. Стверджується, що фотографії, які свідчать про появу спецназівців на норвезькій території, Осло надали американці, які проводили в цьому районі зйомку з розвідувальних літаків.

    У Норвегії появу спецназівців зв’язали з російськими військовими навчаннями в Баренцевому морі, в ході яких Північний флот Росії наблизився до Шпіцбергена. При цьому на материковій частині країни іноземні військові діють під виглядом цивільних, стверджують джерела видання.

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    Офіційно в Міністерстві оборони Норвегії і спецслужбах країни інформацію про появу російських військових коментувати відмовилися. У Міноборони Росії повідомлення норвезьких ЗМІ також поки не коментували.

    Тим часом, посольство Росії в Осло назвало «грубою провокацією» повідомлення видання Aldrimer про появу на території королівства російського спецназу.

    «Інформація про нібито діях російського спецназу на Шпіцбергені є фейком. Розглядаємо публікацію як частину системної роботи щодо насадження образу ворога в особі Росії, яка ведеться у Норвегії», — йдеться в повідомленні пресслужби дипмісії.

    Зазначимо, у Лондоні заявили, що Британія перебуває у стані війни через кібератаки з Росії.

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