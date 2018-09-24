Росія проведе масштабні військові навчання в анексованому Криму



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Військові навчання на кримському півострові триватимуть тиждень

Більше 50 літаків, в тому числі надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3, та близько десяти кораблів Чорноморського флоту візьмуть участь у навчаннях на півдні Росії та в анексованому Криму. Про це в понеділок, 24 вересня, заявив начальник прес-служби Південного військового округу Росії Вадим Астафьєв.

«У спільних навчаннях візьмуть участь понад тисячу військовослужбовців об'єднання (4-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони) і буде задіяно більше 50 літаків дальньої, оперативно-тактичної, штурмової авіації, в тому числі літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50, надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, а також близько десяти кораблів Чорноморського флоту», – заявив Астафьєв, якого цитує ТАСС.

Навчання в анексованому Криму триватимуть тиждень. Зокрема, ескадрильї винищувачів Су-30СМ і бомбардувальників Су-34 застосують ракетні бомби проти умовних цілей в районі полігонів Опук і Чауда.

Раніше повідомлялося, що російський винищувач Су-27 створив передумови до аварійної події в повітрі, зблизившись на небезпечну відстань з військово-транспортним літаком Ан-26 Військово-Морських Сил України.

Джерело: Радіо Свобода