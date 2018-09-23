Винищувач РФ небезпечно зблизився з українським Ан-26 над Чорним морем



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Фото: ВМС України Російський винищувач вилетів з тимчасово окупованої території Криму

Український літак виконував планове завдання над акваторією Чорного моря

У п’ятницю, 21 вересня, російський винищувач Су-27 створив передумови до аварійної події в повітрі зблизившись на небезпечну відстань з військово-транспортним літаком Ан-26 Військово-Морських Сил України.

Про це у неділю ввечері повідомляє прес-служба ВМС України.

Зазначається, що російський винищувач (бортовий номер 30) вилетів з тимчасово окупованої території Криму.

Натомість український літак виконував планове завдання над акваторією Чорного моря.

До слова, сьогодні з'явилося відео проходження кораблів Військово-морських сил України під Кримським мостом.

У неділю президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею.