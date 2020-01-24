Росія провела ракетні випробування в окупованому Криму
Російські ракетні випробування в окупованому Криму
Екіпаж корабля відбив повітряну атаку умовного противника, застосувавши зенітний артилерійський комплекс
Військово-морські сили РФ провели в окупованому Криму навчання з випробуванням ракет. Про це у четвер повідомляє пресслужба російського міністерства оборони.
«Екіпаж малого ракетного корабля «Вишній Волочек» Чорноморського флоту провів тренування по застосуванню ракетного комплексу «Калібр-НК», - йдеться у повідомленні.
Під час навчань особовий склад судна відпрацював алгоритм дій з виконання електронних пусків за надводної цілі.
Екіпаж корабля відбив повітряну атаку умовного противника, застосувавши зенітний артилерійський комплекс АК-630М-2 «Дует».
«Вишній Волочек» наніс ракетний удар у відповідь електронним способом з використанням ракетного комплексу «Калібр-НК».
Напередодні повідомлялося, що Чорноморський флот Російської Федерації біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані військові навчання.
Нагадаємо, 9 січня Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами, в тому числі з використанням надзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». У них взяли участь понад 30 кораблів, підводний човен і понад 40 літальних апаратів російських військово-космічних сил.
Крім того, у грудні 2019 року російські військові провели «повітряний бій» над окупованих Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили «повітряний кордон Російської Федерації».