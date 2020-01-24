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    Росія провела ракетні випробування в окупованому Криму

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    <p>Російські ракетні випробування в окупованому Криму</p> - Росія провела ракетні випробування в окупованому Криму

    Російські ракетні випробування в окупованому Криму

    Фото: міноборони РФ

    Екіпаж корабля відбив повітряну атаку умовного противника, застосувавши зенітний артилерійський комплекс

    Військово-морські сили РФ провели в окупованому Криму навчання з випробуванням ракет. Про це у четвер повідомляє пресслужба російського міністерства оборони.

    «Екіпаж малого ракетного корабля «Вишній Волочек» Чорноморського флоту провів тренування по застосуванню ракетного комплексу «Калібр-НК», - йдеться у повідомленні.

    Під час навчань особовий склад судна відпрацював алгоритм дій з виконання електронних пусків за надводної цілі.

    Екіпаж корабля відбив повітряну атаку умовного противника, застосувавши зенітний артилерійський комплекс АК-630М-2 «Дует».

    «Вишній Волочек» наніс ракетний удар у відповідь електронним способом з використанням ракетного комплексу «Калібр-НК».

    Напередодні повідомлялося, що Чорноморський флот Російської Федерації біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані військові навчання. 

    Нагадаємо, 9 січня Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами, в тому числі з використанням надзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». У них взяли участь понад 30 кораблів, підводний човен і понад 40 літальних апаратів російських військово-космічних сил.

    Крім того, у грудні 2019 року російські військові провели «повітряний бій» над окупованих Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили «повітряний кордон Російської Федерації».

    Крим Росія Чорне море Міноборони РФ військові навчання військові ВМС ракета флот
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