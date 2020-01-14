В Іраку обстріляли ракетами одну з американських баз



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Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

Американську військову базу «Аль-Таджи» на північ від столиці Іраку Багдада обстріляли з ракет. Унаслідок обстрілу жертв немає.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іракських військових.

Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки «Катюша» військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.