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    В Іраку обстріляли ракетами одну з американських баз

    • Розсилка
    В Іраку обстріляли ракетами одну з американських баз

    Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

    Американську військову базу «Аль-Таджи» на північ від столиці Іраку Багдада обстріляли з ракет. Унаслідок обстрілу жертв немає.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на іракських військових.

    Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за атаку.

    Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки «Катюша» військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.

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