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    Біля берегів Криму Росія провела несанкціоновані військові навчання

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    Біля берегів Криму Росія провела несанкціоновані військові навчання
    Фото: Укрінформ

    Із зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК «Панцир-С1» були проведені навчання з пошуку та знищення повітряної цілі

    Чорноморський флот Російської Федерації біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані військові навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

    Із зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК «Панцир-С1» були проведені навчання з пошуку та знищення повітряної цілі.

    «На Чорноморському флоті розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир С-1» провели навчання з пошуку і знищення повітряної цілі», - йдеться у повідомленні.

    Уточнюється, що ЗРПК «Панцир-С1» несе бойове чергування з протиповітряної оборони (ППО) і прикриття позицій ЗРК С-400 «Тріумф», які розташовані на території Кримського півострова.

    Нагадаємо, 9 січня Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами, в тому числі з використанням надзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». У них взяли участь понад 30 кораблів, підводний човен і понад 40 літальних апаратів російських військово-космічних сил.

    Крім того, у грудні 2019 року російські військові провели «повітряний бій» над окупованих Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили «повітряний кордон Російської Федерації».

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