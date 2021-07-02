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    Росія розширила перелік продукції, постачання якої заборонене з України

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    Уряд РФ заборонив ввезеня з України низки товарів - Росія розширила перелік продукції, постачання якої заборонене з України
    Уряд РФ заборонив ввезеня з України низки товарів
    Фото з відкритих джерел

    Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру та іншої продукції

    Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонене з України. Зміни внесли до постанови від 29 грудня 2018 року. До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їхнього приготування. Відповідна постанова від 28 червня була оприлюднена на російському офіційному порталі правової інформації.

    Росія обмежила ввезення:

    • ячменю,
    • пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн,
    • готових і консервованих м'ясних продуктів,
    • м'ясних субпродуктів,
    • готових і консервованих ракоподібних,
    • незнежиреної какао-пасти,
    • макаронних виробів,
    • попкорну,
    • морозива,
    • цукру,
    • продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна,
    • томатного кетчупу та інших томатних соусів,
    • майонезу,
    • продукті для приготування соусів,
    • макухи,
    • продуктів, які використовують на корм худобі,
    • деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

    У 2018 році російський уряд наклав заборону на імпорт із України пшениці, фруктів, горіхів, фруктових і овочевих соків, кондитерських виробів із цукру, хліба, тістечок, печива, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства й переробної промисловості.

    Від 2014 року Москва щороку продовжує продовольче ембарго щодо товарів зі США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади та інших західних країн, а також України. Цьому передували економічні санкції щодо Росії, які запровадили США і ЄС через анексію Криму в березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі.

    Україна також заборонила ввезення багатьох видів товарів з Росії.

    Теги: ЄС Росія США уряд
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    Росія розширила перелік продукції, постачання якої заборонене з України