Росія розширила перелік продукції, постачання якої заборонене з України
Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру та іншої продукції
Росія обмежила ввезення:
- ячменю,
- пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн,
- готових і консервованих м'ясних продуктів,
- м'ясних субпродуктів,
- готових і консервованих ракоподібних,
- незнежиреної какао-пасти,
- макаронних виробів,
- попкорну,
- морозива,
- цукру,
- продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна,
- томатного кетчупу та інших томатних соусів,
- майонезу,
- продукті для приготування соусів,
- макухи,
- продуктів, які використовують на корм худобі,
- деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.
У 2018 році російський уряд наклав заборону на імпорт із України пшениці, фруктів, горіхів, фруктових і овочевих соків, кондитерських виробів із цукру, хліба, тістечок, печива, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства й переробної промисловості.
Від 2014 року Москва щороку продовжує продовольче ембарго щодо товарів зі США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади та інших західних країн, а також України. Цьому передували економічні санкції щодо Росії, які запровадили США і ЄС через анексію Криму в березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі.
Україна також заборонила ввезення багатьох видів товарів з Росії.