Росія спробує організувати нову газову війну, - Клімкін



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін Фото: AFP / radiosvoboda.org

Очільник МЗС зазначив, що Україна і ЄС наполягають на тому, що контракти необхідно укладати на основі європейських правил, а РФ натякає на можливість таємних домовленостей

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія спробує організувати нову газову війну по закінченню дії нинішніх домовленостей на транзит газу через Україну. Про це він заявив в нтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Клімкін зазначив, що Україна і ЄС наполягають на тому, що майбутні контракти необхідно укладати на основі європейських правил, а Росія натякає на можливість таємних домовленостей.

«Упевнений, що Росія спробує організувати нову газову війну. Вірогідність цього дуже велика. Таку можливість розуміють наші партнери і кажуть, що до цього потрібно готуватися, збільшуючи запаси газу в наших сховищах. Зараз не тільки ми, але і Європа добре розуміє ймовірність російських провокацій», - сказав він.

Зазначимо, що влада Болгарії отримали лист від «Газпром експорту», в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України в Туреччину з січня 2020 року.

Раніше голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв не виключив можливості того, що з 2020 року російський «Газпром» без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну.

Як повідомлялось, Росія готова зберегти транзит газу в Європу через Україну і після 2019 року, але за певних умов. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю Luxemburger Wort. «Ми про умови вже не раз говорили. Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка», - сказав російський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія висунула пропозицію НАК «Нафтогаз України» та російському «Газпрому» щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Як відомо, в Брюсселі у січні пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».