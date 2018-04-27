Експерт радить не вірити обіцянкам Путіна залишити за Україною право на транзит газу після побудови «Північного потоку-2»

«Україна хотіла почути гарантії, вона їх почула, але ми вже знаємо, чого варті російські і західні гарантії»

Президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар радить не вірити обіцянкам Володимира Путіна залишити за Україною право на транзит газу після побудови «Північного потоку-2». Про це експерт наголосив у інтерв’ю «Главкому». «Україна хотіла почути гарантії, вона їх почула, але ми вже



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Михайло Гончар

«Україна хотіла почути гарантії, вона їх почула, але ми вже знаємо, чого варті російські і західні гарантії»

Президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар радить не вірити обіцянкам Володимира Путіна залишити за Україною право на транзит газу після побудови «Північного потоку-2». Про це експерт наголосив у інтерв’ю «Главкому».

«Україна хотіла почути гарантії, вона їх почула, але ми вже знаємо, чого варті російські і західні гарантії. Достатньо згадати Будапештський меморандум. «Газпром» і минулого, і позаминулого року говорив про те, що транзит через Україну збережеться, але далі скромно називає обсяги – 10 – 15 млрд кубічних метрів, це практично ніщо для системи, потужністю 142 млрд куб. метрів», - пояснив Гончар.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

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