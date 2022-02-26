Міноборони запускає гарячу лінію для родичів окупантів: повідомлятимуть про полонених та вбитих

Лінія називатиметься «Повернися живим з України!»

Увечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Лінія називатиметься «Повернися живим з України!».

На цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

«Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання», – каже Геращенко.

До слова, СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.