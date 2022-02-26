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    Міноборони запускає гарячу лінію для родичів окупантів: повідомлятимуть про полонених та вбитих

    Запускається лінія для родичів окупантів &laquo;Повернися живим з України!&raquo; - Міноборони запускає гарячу лінію для родичів окупантів: повідомлятимуть про полонених та вбитих
    Запускається лінія для родичів окупантів «Повернися живим з України!»
    фото з відкритих джерел

    Лінія називатиметься «Повернися живим з України!»

    Увечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

    Лінія називатиметься «Повернися живим з України!».

    На цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

    «Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання», – каже Геращенко.

    До слова, СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

    Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

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    Теги: окупанти СБУ Міноборони Антон Геращенко полон
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    Міноборони запускає гарячу лінію для родичів окупантів: повідомлятимуть про полонених та вбитих