Міноборони запускає гарячу лінію для родичів окупантів: повідомлятимуть про полонених та вбитих
Лінія називатиметься «Повернися живим з України!»
Увечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.
Лінія називатиметься «Повернися живим з України!».
На цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.
«Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання», – каже Геращенко.
До слова, СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.
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