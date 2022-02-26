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    «Мамо, тато, я не хотів сюди їхати»: що кажуть полонені окупанти (відео)

    Росія пускає у самовбивчу атаку перелякану молодь? - «Мамо, тато, я не хотів сюди їхати»: що кажуть полонені окупанти (відео)
    Росія пускає у самовбивчу атаку перелякану молодь?
    скріншот з відео

    Українська армія продовжує відбивати атаки ворога

    Військові виклали черговий запис з допиту полонених російських окупантів.

    На відео, полонених питають, що ті скажуть своїм батькам.

    «Мамо, тато, я не хотів сюди їхати. Змусили», каже окупант 2000 року народження.

    Другий полонений переконує, що тепер готовий воювати вже на українському боці.

    Нагадаємо, українська армія продовжує брати в полон велику кількість російських окупантів.

    Один з них, громадянин Росії Іванов Олександр Сергійович, 99-го року народежння пояснив, що прибув на територію України з ціллю захоплення території.

    Теги: окупанти армія полон військові
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    «Мамо, тато, я не хотів сюди їхати»: що кажуть полонені окупанти (відео)