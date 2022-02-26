«Мамо, тато, я не хотів сюди їхати»: що кажуть полонені окупанти (відео)
Українська армія продовжує відбивати атаки ворога
Військові виклали черговий запис з допиту полонених російських окупантів.
На відео, полонених питають, що ті скажуть своїм батькам.
«Мамо, тато, я не хотів сюди їхати. Змусили», каже окупант 2000 року народження.
Другий полонений переконує, що тепер готовий воювати вже на українському боці.
Нагадаємо, українська армія продовжує брати в полон велику кількість російських окупантів.
Один з них, громадянин Росії Іванов Олександр Сергійович, 99-го року народежння пояснив, що прибув на територію України з ціллю захоплення території.