«Мамо, тато, я не хотів сюди їхати»: що кажуть полонені окупанти (відео)

Українська армія продовжує відбивати атаки ворога

Військові виклали черговий запис з допиту полонених російських окупантів.

На відео, полонених питають, що ті скажуть своїм батькам.

«Мамо, тато, я не хотів сюди їхати. Змусили», каже окупант 2000 року народження.

Другий полонений переконує, що тепер готовий воювати вже на українському боці.

Нагадаємо, українська армія продовжує брати в полон велику кількість російських окупантів.

Один з них, громадянин Росії Іванов Олександр Сергійович, 99-го року народежння пояснив, що прибув на територію України з ціллю захоплення території.