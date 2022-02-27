Мешканці різних країн світу вийшли на мітинги за Україну

Людство намагається завадити загрозі Третьої світової

Українські прапори сьогодні заполонили вулиці та площі міст різних країн світу. Людство намагається завадити загрозі Третьої світової. Українці ж вражають світ своєю мужністю.

«Пекельні санкції», відмова купувати газ та нафту, розрив бізнес зв’язків та закрите небо 22 країн ЄС (і це лише на 4-й день війни). Все це — неповний перелік руйнівної сили, яку Росія включила сама проти себе, коли о 4-й години ранку 25 лютого почала обстрілювати українські міста.

Перелік антиросійських санкцій буде лише зростати. Сьогодні ЄС заявив, що може закрити для РФ і морські порти.

Українці борються за право жити у власній суверенній державі. І це підтримують у Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Празі — перелік міст не обмежується столицями та іменами людей, відомих у всьому світі.