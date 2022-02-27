  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мешканці різних країн світу вийшли на мітинги за Україну

    Весь світ виступає на підтримку нашої країни! - Мешканці різних країн світу вийшли на мітинги за Україну
    Весь світ виступає на підтримку нашої країни!

    Людство намагається завадити загрозі Третьої світової

    Українські прапори сьогодні заполонили вулиці та площі міст різних країн світу. Людство намагається завадити загрозі Третьої світової. Українці ж вражають світ своєю мужністю.

    «Пекельні санкції», відмова купувати газ та нафту, розрив бізнес зв’язків та закрите небо 22 країн ЄС (і це лише на 4-й день війни). Все це — неповний перелік руйнівної сили, яку Росія включила сама проти себе, коли о 4-й години ранку 25 лютого почала обстрілювати українські міста.

    Перелік антиросійських санкцій буде лише зростати. Сьогодні ЄС заявив, що може закрити для РФ і морські порти.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Мітинг на підтримку України у Вашингтоні
    Тисячі ізраїльтян вийшли на мітинг в підтримку Укрпаїни в Ізраїлі
    Мітинг на підтримку України прямо зараз в Барселоні
    Сьогодні в Баку люди вийшли на мітинг на підтримку України
    В Парижі люди вийшли підтримати Україну
    В Лондоні люди вийшли на мітинг на підтримку України
    У Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України

    Українці борються за право жити у власній суверенній державі. І це підтримують у Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Празі — перелік міст не обмежується столицями та іменами людей, відомих у всьому світі.

    Теги: ЄС Росія санкції війна українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мешканці різних країн світу вийшли на мітинги за Україну