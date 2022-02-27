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    70% українців вірять, що Україна зможе відбити напад російських окупантів - опитування

    Рівень довіри у Збройні Сили за останній тиждень суттєво зріс. Найвищий рівень впевненості на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий &ndash; На Півдні та Сході (64-66%). - 70% українців вірять, що Україна зможе відбити напад російських окупантів - опитування

    Рівень довіри у Збройні Сили за останній тиждень суттєво зріс. Найвищий рівень впевненості на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий – На Півдні та Сході (64-66%).

    фото з відкритих джерел

    З грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі і становить 91%

    За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 70% опитаних впевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів, 16% - не впевненні.

    Рівень довіри у власні Збройні Сили за останній тиждень суттєво зріс. У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах - на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий – На Півдні та Сході (64-66%).

    Крім цього, 91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%.

    Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій Президента України зросла втричі. У всіх регіонах країни спостерігається надзвичайно високий рівень підтримки Зеленського: на Заході та у Центрі (більше 90%), на Сході та Півдні – понад 80%.

    В опитуванні групи «Рейтинг» брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього – 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності – не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження – 26-27 лютого 2022 року (третій і четвертий день війни).

    Теги: соцопитування армія #stoprussia
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    70% українців вірять, що Україна зможе відбити напад російських окупантів - опитування