Росія з 6 країнами СНД розпочала військові авіанавчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тренуванням керують російські Повітряно-космічні сили

Авіація Збройних сил Росії, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану розпочали тренування з протиповітряної оборони, в якій беруть участь до 100 літаків.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію Міноборони РФ.

Тренуванням керують російські Повітряно-космічні сили.

В ньому задіяно до 100 літаків винищувальної авіації Су-27, Міг-29, Міг-31, Як-130, бомбардувальної авіації - Су-24, Су-34, штурмової авіації - Су-25, дальньої авіації - Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертольоти Ка-27, Мі-8.

За інформацією Міноборони РФ, військові «відпрацюють дії чергових сил ППО при порушенні повітряними суднами держкордонів країн - учасниць СНД, а також при викрадення літаків».

Раніше повідомлялося, що більше 50 літаків, в тому числі надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3, та близько десяти кораблів Чорноморського флоту візьмуть участь у навчаннях на півдні Росії та в анексованому Криму.

Джерело: РБК-Україна