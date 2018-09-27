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    Росія з 6 країнами СНД розпочала військові авіанавчання

    • Розсилка
    Росія з 6 країнами СНД розпочала військові авіанавчання

    Тренуванням керують російські Повітряно-космічні сили

    Авіація Збройних сил Росії, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану розпочали тренування з протиповітряної оборони, в якій беруть участь до 100 літаків.

    Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію Міноборони РФ.

    Тренуванням керують російські Повітряно-космічні сили.

    В ньому задіяно до 100 літаків винищувальної авіації Су-27, Міг-29, Міг-31, Як-130, бомбардувальної авіації - Су-24, Су-34, штурмової авіації - Су-25, дальньої авіації - Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертольоти Ка-27, Мі-8.

    За інформацією Міноборони РФ, військові «відпрацюють дії чергових сил ППО при порушенні повітряними суднами держкордонів країн - учасниць СНД, а також при викрадення літаків».

    Раніше повідомлялося, що більше 50 літаків, в тому числі надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3, та близько десяти кораблів Чорноморського флоту візьмуть участь у навчаннях на півдні Росії та в анексованому Криму.

    Джерело: РБК-Україна

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