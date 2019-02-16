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    Росія залишиться нашим партнером - Меркель

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    Росія залишиться нашим партнером - Меркель

    Ангела Меркель виступає проти ізоляції путінської Росії

    Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією. Про це вона заявила під час панельної дискусії Мюнхенській конференції з питань безпеки.

    Меркель підкреслила, що «після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися», маючи на увазі російську агресію проти України.

    Водночас, вона вважає необхідним зберігати не лише діалог, але і «партнерство» з путінською Росією. «Геостратегічно Європа не вправі переривати відносини з Росією», - наголосила вона.

    У своєму виступі, а також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.

    «Звичайно я на боці пана Порошенка (у конфлікті з РФ. – Ред.), але питання, пов’язані з «Північним потоком-2», також лишаються для мене важливими», - пояснила вона.

    «Російський газ лишиться російським газом, а Росія залишиться нашим партнером», - наголосила канцлерка.

    Джерело: Європейська правда

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