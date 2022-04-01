МЗС спростовує черговий фейк російської розвідки

Полонені російські військові розповідають, що задоволені ставленням до них в Україні

Фейк росіян має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур

Російська розвідка й надалі поширює дезінформацію. Зокрема, сьогодні рашисти заявили, що Україна начебто «довела до відома Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими». Заяву російської розвідки прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

«Раніше вона (розвідка – ред.) створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок у РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, «працівників» «Азовсталі», які «просяться» до лав російської загарбницької армії.

Цей фейк має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому.

«Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих», – наголосив дипломат.

До слова, самі російські полонені не скаржаться на умови, в яких вони перебувають. І навіть розповідають про те, що «наші вбивають мирних людей». Полонений окупант розповів матері про «подвиги» армії РФ.

Нагадаємо, що російський підполковник на допиті одразу ж «розколовся».

А ось мер Приморська обміняв полоненого росіянами батька на себе.

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