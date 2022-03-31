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    Новий фейк РФ: Слідком «знайшов» у Харкові «ескадрони смерті» на джипах

    Росіяни вигадали черговий фейк - цього разу&nbsp;&laquo;ескадрони смерті націоналістів&raquo;, які на джипах їздять Харковом і лякають людей, стріляючи з кулеметів по житлових будинках - Новий фейк РФ: Слідком «знайшов» у Харкові «ескадрони смерті» на джипах
    Росіяни вигадали черговий фейк - цього разу «ескадрони смерті націоналістів», які на джипах їздять Харковом і лякають людей, стріляючи з кулеметів по житлових будинках
    фото: Regnum

    Російський Слідчий комітет наказав розібратися із харківськими «ескадронами смерті»

    Російська пропаганда продовжує розповідати страшилки про «українських націоналістів», цього разу – як ті начебто тероризують жителів Харкова. Про це пише Telegram-канал Слідчого комітету Росії.

    Очільник цієї організації Олександр Бастрикін наказав фіксувати випадки «залякування українськими націоналістами мирних жителів Харкова».

    За словами Бастрикіна, у нього є інформація від військових структур про те, що у Харкові представники українських «націоналістичних батальйонів» нібито створили так звані леткі ескадрони смерті.

    Російська пропаганда зазначає, що члени цих «ескадронів смерті» відбирають у мирних харків’ян джипи, їздять ними по вулицях міста і для залякування жителів Харкова «ведуть хаотичну стрілянину з великокаліберних кулеметів по житлових будинках».

    Крім того, рашисти продовжують стверджувати, що «націоналістичні батальйони» мають важку військову техніку, яку нібито розміщують в житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням.

    Бастрикін наказав слідчим своєї організації притягти членів вигаданих «летких ескадронів смерті» до кримінальної відповідальності.

    Нагадаємо, що протягом місяця повномасштабної російсько-української війни російська пропаганда вигадала багато різних фейків про Україну.

    Зокрема, про «пересувні групи націоналістів з бандерівцями», які нібито їздять на спеціальних «бандермобілях».

    Або про уманську синагогу, де начебто зберігають зброю та боєприпаси, а також формують загони нацистів.

    Чи про медаль «За взяття Криму», яку нібито знайшли у військкоматах Херсонщини – куди їх, за словами авторів фейку, завезли перед початком операції зі звільнення півострова, яку (операцію) і попередила Росія початком вторгнення на територію Херсонської області. Втім, росіяни не змогли зробити цей фейк достовірним, помилившись у написанні паспортних даних президента України.

    Варто згадати також слова очільника Чечні Рамзана Кадирова, який заявляв, що головним ворогом Росії і росіян досі є Степан Бандера, який був убитий радянським шпигуном ще у жовтні 1959 року.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Новий фейк РФ: Слідком «знайшов» у Харкові «ескадрони смерті» на джипах