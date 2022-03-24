Новий фейк Кремля: син Байдена фінансував біолабораторії в Україні

На території України ніколи не було американських лабораторій

Радник керівника офісу президента України, в минулому нардеп і журналіст Сергій Лещенко розвінчав новий фейк Кремля стосовно міфічних американських біолабораторій, які діють в Україні. Про це він заявив під час нинішнього брифінгу.

Цього разу неправдиву інформацію розтиражувало прокремлівське видання «Риа Новости» з посиланням на міноборони Росії. Там повідомили про причетність інвестфонду Rosemont Seneca, яким керує Хантер Байден, син діючого американського президента, до фінансування біолабораторій в Україні.

Крім цього, росіяни заявили, що до роботи біолабораторій в Україні, причетні Петнагон, Агентство США з міжнародного розвитку, фонд Сороса та Центр контролю та профілактики захворювань.

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«По-перше, ніколи на території України не було американських лабораторій. По-друге, їх не фінансував Пентагон. По-третє, їх не фінансував син Байдена. Хоча для пропаганди це дуже приваблива тема, яку вони максимально розкручують. Цікаво, хто буде наступним, кого Росія звинуватить у поширенні вірусів?» – заявив Лещенко.

Раніше міністр охорони здоров’я у 2020-2021 роках Максим Степанов у розмові з «Главкомом» повідомив, що за американські кошти було збудовано 11 лабораторій, але ці лабораторії належать Україні.

«В Україні ніколи не було жодних іноземних лабораторій. Так, США виділяло кошти, але ці лабораторії зводили наші будівельники і вони належить до української системи охорони здоров’я та української системи біологічної безпеки. Щоб було зрозуміло: потужність цих лабораторій знаходиться на такому рівні безпеки, що вони не можуть самостійно виростити небезпечну патогенну культуру як Covid. Для цього необхідно збудувати лабораторію вищого рівня безпеки», – пояснив ексміністр.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.