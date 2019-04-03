Росіяни очолили рейтинг найбільш невихованих туристів світу



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Туристи з РФ дратують іноземців своєю поведінкою

До найбільш ввічливих туристів віднесли японців, німців і французів

Фахівці онлайн-сервісу Biletix визначили найгірших у світі туристів. Ними виявилися росіяни, китайці та американці. Про це пише Лента.ру.

Рейтинг був складений на основі опитувань респондентів. Більшість порахувало представників трьох національностей найбільш невихованими.

Росіяни дратують іноземців своєю звичкою закопувати недопалки в пісок. Також не викликає захоплення їх звичка стрибати в басейн з розбігу.

Що стосується китайців, то вони викликають невдоволення повільним пересуванням і гучними розмовами.

Водночас, до найбільш ввічливих туристів віднесли японців, німців і французів.

Зазначимо, що раніше в Італії для туристів ввели новий штраф за шльопанці.

До слова, минулого року туристи з Європи витратили в Україні півмільярда доларів.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінились суми та правила для сплати туристичного збору, за якими кожна міськрада має сама визначати, які туристи та скільки мають платити в бюджет міста.

Так, у Львові вже затвердили нові ставки туристичного збору.