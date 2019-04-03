Кабмін відреагував на політ Медведчука і Бойка до Москви

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Відповідне рішення прийнято на підставі аналізу перельоту кандидата в президенти Юрія Бойко в РФ, - Аваков

Уряд заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та РФ

Кабінет міністрів України заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та державою-агресором, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій. Про це йдеться в тексті пропозиції, що була внесена міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і підтримана урядом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів перельоту між Україною та державою-агресором за винятком рейсів польотів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ і Червоного хреста», - запропонував Аваков.

Міністр зазначив, що відповідне рішення прийнято на підставі аналізу перельоту кандидата в президенти від партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойко в РФ. «Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ Російської Федерації на такий прямий переліт», - додав міністр.

Зокрема, мова йде про те, що раніше прийняті заборони не поширювалися на нерегулярні рейси між Україною та РФ, що здійснювалися повітряними судами, не зареєстрованими в РФ.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко указом від 16 вересня 2015 року ввів в дію рішення РНБО від 2 вересня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», під які підпав ряд російських авіакомпаній, в тому числі, найбільша – «Аерофлот».

Аналогічні санкції введені відносно державіакомпанію РФ «224 льотний загін», «ВІМ-Авіа», «Газпром-Авіа», «Донавіа», «Когалимавіа», «Оренбурзькі авіалінії», «Політ», Red Wings, «Росія», «РусДжет», «РусЛайн», «Сибір», «Трансаеро», «Уральські авіалінії», «Якутія», «Ямал» і ін.

25 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону польотів в Україну цих російських авіакомпаній.

У свою чергу, Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) з 25 жовтня 2015 року ввів повну заборону на використання повітряного простору РФ для авіакомпаній України.

У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російську сторону про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ з 26 листопада.