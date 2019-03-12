У Львові затвердили нові ставки туристичного збору



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Ухвала набере чинності з 1 квітня

Депутати Львівської міської ради погодили під час пленарного засідання 11 березня ставки туристичного збору для внутрішнього та в’їзного туризму за кожну добу для окремого туриста у місцях ночівлі.

При вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу до 350 грн включно туристичний збір становить 0,2%, від 350 до 750 грн – 0,3 %, від 750 грн. до 1200 грн включно – 0,4%. Якщо вартість проживання для однієї особи коштуватиме більше 1200 грн, то туристичний збір становить 0,5%. Ухвала набере чинності з 1 квітня.

Під вартістю тимчасового розміщення однієї особи розумітимуть загальну вартість готельного номера, кімнати, квартири чи будинку не залежно від того, скільки осіб там проживає.

Туристичний збір сплачуватимуть усі, хто приїхав до Львова та перебуватиме у місті кілька днів із ночівлею. Збір не платитимуть мешканці Львова, резиденти, які прибули у відрядження, люди з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує, ветерани війни та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, люди, які прибули до Львова на лікування чи оздоровлення, діти до 18 років та члени сім’ї мешканців Львова.

Туристичний збір збиратимуть у готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках, хостелах, пансіонатах тощо. Збір необхідно сплатити перед безпосереднім поселенням як аванс. Водночас податкові агенти, які прийматимуть збір, мають сплачувати його за місцезнаходженням щоквартально для звітного податкового періоду відповідно до декларації або авансом до 30 числа кожного місяця.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінились суми та правила для сплати туристичного збору, за якими кожна міськрада має сама визначати, які туристи та скільки мають платити в бюджет міста.