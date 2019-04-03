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    В Росії судять за шпигунство громадянина Норвегії

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    <p>Громадянина Норвегії Фруде Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебуває під арештом</p> - В Росії судять за шпигунство громадянина Норвегії

    Громадянина Норвегії Фруде Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебуває під арештом

    За інформацією прокурора, дані про кораблі норвежцю передавав співробітник російського оборонного підприємства

    Арештованого у Росії за підозрою в шпигунстві норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни.

    Як заявила прокурор Мілана Дігаєва 2 квітня в Москві, де почався суд у справі громадянина Норвегії, дані про кораблі йому передавав співробітник російського оборонного підприємства, за яким спостерігали спецслужби.

    63-річний Берг заперечує свою провину.

    Засідання проходило в закритому режимі. Суд продовжив арешт обвинуваченого до 22 вересня.

    Він наполягає на тому, що не повністю розумів, чим займався, і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій. Адвокат Ілля Новіков заявив, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.

    Як відомо, громадянина Норвегії Фруде Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебуває під арештом.

    Нагадаємо, суд у російському Ростові-на-Дону засудив колишнього офіцера міністерства оборони РФ Дениса Хісамова до 19 років колонії суворого режиму за участь в екстремістському угрупованні «Ісламська держава».

    Джерело: Радіо Свобода

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