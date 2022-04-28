Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)

Троє співробітників промислового підприємства загинули на місці

Військові РФ у четвер, 28 квітня, завдали авіаудар по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Про це повідомив очільник регіону Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, авіаудар стався вранці. Російські влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

«Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити», – написав Кириленко.

Очільник Донеччини також повідомив, що є жертви серед цивільного населення. Наразі відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

Нагадаємо, днем раніше військові РФ обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами.

Спершу – в районі коксохімічного заводу, а напередодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.

Слідом за другим обстрілом окупанти завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.