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    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)

    Російські військові вдарили некерованими авіаракетами по селищу Нью-Йорк - Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)
    Російські військові вдарили некерованими авіаракетами по селищу Нью-Йорк
    фото: Павло Кириленко / Telegram

    Троє співробітників промислового підприємства загинули на місці

    Військові РФ у четвер, 28 квітня, завдали авіаудар по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Про це повідомив очільник регіону Павло Кириленко у Telegram.

    За його словами, авіаудар стався вранці. Російські влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

    «Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити», – написав Кириленко.

    Очільник Донеччини також повідомив, що є жертви серед цивільного населення. Наразі відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

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    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)
    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)
    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)
    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)
    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)
    фото: Павло Кириленко / Telegram

    Нагадаємо, днем раніше військові РФ обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами.

    Спершу – в районі коксохімічного заводу, а напередодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.

    Слідом за другим обстрілом окупанти завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

    Теги: війна Нью-Йорк Донеччина обстріл смерть Павло Кириленко
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    Росіяни вдарили ракетами по Нью-Йорку на Донеччині (фото)