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    Події в Україні

    На Донеччині окупанти завдали авіаудар по монастирю московської церкви

    Єпископ Волноваський Амвросій отримав поранення - На Донеччині окупанти завдали авіаудар по монастирю московської церкви
    Єпископ Волноваський Амвросій отримав поранення
    фото: УПЦ МП

    Миколо-Василівський монастир під Волновахою вкотре постраждав від обстрілу, розповіли в УПЦ МП

    Через обстріли у Донецькій області постраждав Успенський Миколо-Василівський монастир під Волновахою на Донеччині. Поранення отримав єпископ Волноваський Амвросій. Про це повідомляєпресслужба Української православної церкви (Московського патріархату).

    «Сьогодні в результаті обстрілів в черговий раз зазнала руйнування Миколо-Василівська обитель. Було поранено настоятеля Успенського Миколо-Василівського монастиря єпископа Волноваського Амвросія, вікарія Донецької єпархії», – йдеться у повідомленні.

    Раніше про обстріл Святогірської лаври повідомила Держприкордонслужба та УПЦ Московського патріархату.

    Свято-Успенська Святогірська Лавра – дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

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    Теги: росія окупанти церква війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині окупанти завдали авіаудар по монастирю московської церкви