На Донеччині окупанти завдали авіаудар по монастирю московської церкви

Миколо-Василівський монастир під Волновахою вкотре постраждав від обстрілу, розповіли в УПЦ МП

Через обстріли у Донецькій області постраждав Успенський Миколо-Василівський монастир під Волновахою на Донеччині. Поранення отримав єпископ Волноваський Амвросій. Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви (Московського патріархату).

«Сьогодні в результаті обстрілів в черговий раз зазнала руйнування Миколо-Василівська обитель. Було поранено настоятеля Успенського Миколо-Василівського монастиря єпископа Волноваського Амвросія, вікарія Донецької єпархії», – йдеться у повідомленні.

Раніше про обстріл Святогірської лаври повідомила Держприкордонслужба та УПЦ Московського патріархату.

Свято-Успенська Святогірська Лавра – дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

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