Авіаудар по Миколаївській ОВА: встановлено кількість загиблих

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово

Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.

«Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини», – повідомили в ДСНС.

Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово. Нагадаємо, напередодні інформували про 20 жертв.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 30 березня було відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.