Авіаудар по Миколаївській ОВА: встановлено кількість загиблих
Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово
Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.
«Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини», – повідомили в ДСНС.
Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.
Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово. Нагадаємо, напередодні інформували про 20 жертв.
Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 30 березня було відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.
Як повідомлялося, внаслідок обстрілів на Луганщині загинули діти. До слова, рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині.