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    Події в Україні

    Авіаудар по Миколаївській ОВА: встановлено кількість загиблих

    Авіаудар по Миколаївській ОВА: встановлено кількість загиблих
    фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області 12 год ·

    Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово

    Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.

    «Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини», – повідомили в ДСНС.

    Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

    Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово. Нагадаємо, напередодні інформували про 20 жертв.

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 30 березня було відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Миколаївській ОВА: встановлено кількість загиблих