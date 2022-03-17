Авіаудар по Чернігову: загинула родина з трьома дітьми (фото, відео)

Родина загинула внаслідок авіаудару по гуртожитку

У Чернігові внаслідок російського авіаудару по гуртожитку загинула ціла родина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що загинула сім'я з п'яти осіб – трьох дітей та їхніх батьків.

«Рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) старша сестричка 12 років та їхні батьки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Чернігові після обстрілів російськими окупантами згорів храм святителя Феодосія на кладовищі «Яцево». Як повідомлялося, 13 березня на світанку Чернігів зазнав авіаудару. У результаті сталося руйнування і загорання дев’ятиповерхового гуртожитку.

Наразі Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання. Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.