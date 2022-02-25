Російська армія поцілила в школу та житловий будинок в Маріуполі, є постраждалі

Від військового удару агресора постраждало три особи

Сьогодні, 25 лютого близько 19:20 російський окупант випустив снаряди по Маріуполю. Як повідомляє МВС, снаряди поцілили в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок, який загорівся. Від військового удару агресора постраждало три особи.

До гасіння залучено 4 особи та 1 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.