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    Російська армія поцілила в школу та житловий будинок в Маріуполі, є постраждалі

    В Україні&nbsp;другу добу триває війна з російськими окупантами - Російська армія поцілила в школу та житловий будинок в Маріуполі, є постраждалі
    В Україні другу добу триває війна з російськими окупантами

    Від військового удару агресора постраждало три особи

    Сьогодні, 25 лютого близько 19:20 російський окупант випустив снаряди по Маріуполю. Як повідомляє МВС, снаряди поцілили в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок, який загорівся. Від військового удару агресора постраждало три особи.

    До гасіння залучено 4 особи та 1 од. техніки ДСНС.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: МВС будинок радник
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    Російська армія поцілила в школу та житловий будинок в Маріуполі, є постраждалі