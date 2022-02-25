Російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні – Пентагон

Більшість із випущених ракет – балістичні, малої та середньої дальності

Сполучені Штати заявили, що Росія за добу випустила понад 160 ракет по території України. Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає The Hill.

Загалом, понад 160 ракет для нанесення авіаударів по Україні було запущено з різних платформ наземного і морського базування, повідомив чиновник журналістам.

Більшість випущених снарядів є балістичними ракетами малої дальності, але авіаудари також містили «суміш» ракет середньої дальності та крилатих ракет.

Крім того, США вважають, що путінська армія наблизилися до Києва, утім у Пентагоні ще не спостерігали «просування вглиб або далі на захід» і бачили «випадки, коли деякі українські підрозділи чинили опір». Також чиновник Міноборони США додав, що президент Росії Володимир Путін поки ще не задіяв більшість наявних у нього військових сил.

Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою Київ.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.



