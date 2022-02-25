Другий ранок масштабної війни: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливо, аби сьогодні наші люди продемонстрували також максимальну витримку і взаємопідтримку

Під російським ударом, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що Збройні сили продовжують відбивати атаки путінських військ.

«О четвертій годині російські сили продовжили наносити ракетні удари по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них нібито не мішень. Але це чергова їхня брехня. Насправді, вони не розрізняють, у яких районах діяти», – заявив президент.

Він наголосив, що під російським ударом, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск на суспільство.

«Наголошую: не просто на владу, а на всіх українців. І сьогодні – ще більше, ніж учора. Наші хлопці і дівчата – усі захисники України – не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили втомляться. Але – ніхто не втомлений», – запевнив президент.

Зеленський каже, що Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підло діє над жилими кварталами в тому числі й столиці.

«Жахливі вибухи у вранішному небі над Києвом, бомбардування, влучання у житловий будинок, пожежа – все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці – як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Тільки солідарність й рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу. Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони – усі виконують свої завдання по максимуму», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що дуже важливо, аби сьогодні наші люди продемонстрували також максимальну витримку і взаємопідтримку.

«Піклуйтесь про своїх рідних та близьких, але не забувайте також про людей поруч з вами. Тих, хто самотній, хто старшого віку. Допомагайте з продуктами. Допомагайте знайти укриття, коли діє повітряна тривога. Допомагайте з доступом до перевіреної офіційної інформації. Зупиняйте ворога всюди, де бачите. Доля України залежить тільки від українців. Ніхто інший, окрім нас самих, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі, за нами – правда. Знищити наш характер не вийде. Ракети «Калібр» безпорадні проти свободи», – заявив Зеленський.

Президент упевнений, що Росії все одно доведеться говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення.

«Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії», – каже президент.