Окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Моторошні кадри з місця подій

У столиці після 4 ранку 25 лютого пролунало кілька потужних вибухів

Також повідомляється про ворожий літальний апарат, який збили українські військові

Київ обстріляли, ймовірно крилатими або балістичними ракетами. Вибухи було чути близько 04:22 в багатьох районах столиці.

Зокрема, вибухи було чути в Печерському та Голосіївському районах столиці, на Позняках. У районі Троєщини у Києві нарахували близько шести вибухів.

«Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи», – написав Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Своєю чергою громадський активіст і лідер руху «Суспільство майбутнього» Євген Карась оприлюднив відео та написав, що ймовірно ППО Києва збила російські балістичні ракети, які було випущено по столиці.

Луна від вибуху в повітрі розійшлася по всьому місту.

Крім того, за попередньою інформацією від МВС, у районі Позняків було збито ворожий літальний апарат.

«Ворожий літальний апарат був збитий нашим ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою вул. Кошиця 7а», - йдеться у повідомленні.

За повідомляенням ДСНС України, близько 04:20 по вул. Кошиця, 7-а, внаслідок влучання уламків у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування. Від ДСНС залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію з різних медіа, які посилаються на американську розвідку. «Наразі такі удари розглядаються, як «ймовірні». Варто зауважити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю», – заявив Арестович.

За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.