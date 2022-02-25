Генштаб: тактична група захищає Гостомель, системи ППО прикривають небо над Києвом

Потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО

Збройні сили надали оперативну інформацію

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Окрім цього, Повітряні сили захищають небо над Києвом. Відомо, що після 4 години ранку українська система протиповітряної оборони відбила дві ракети над столицею.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.